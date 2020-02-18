В Ленинградской области мужчина планировал похоронить мать в бочке

Во Всеволжском районе под Петербургом 17 февраля полиция задержала 41-летнего мужчину, который попросил местного экскаваторщика вырыть могилу для своей матери, пишет 47news.ru.

В полицию обратился владелец экскаватора. Задержанный хотел закопать труп своей 63-летней матери в пластиковой бочке на территории завода.

На месте правоохранители действительно обнаружили чемодан, промышленную тару объемом 200 литров и тело женщины без признаков удушения или порезов.

Сейчас полицейские изучают обстоятельства случившегося. Предварительно известно, что у женщины также есть два младших сына.