Начальник московской полиции Сергей Плахих уходит в отставку по выслуге лет

Заместитель начальника ГУ МВД по Москве, начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, рапорт был подан сразу после Нового года. «Это связано с личными обстоятельствами. Рапорт пока не подписан. Ищут замену», – рассказал собеседник агентства.

По словам начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимира Васенина, Сергей Плахих уходит на пенсию. «Заместитель начальника ГУ МВД России по Москве – начальник полиции генерал-майор полиции Плахих подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии», – сообщил Васенин.

Отмечается, что 56-летний Плахих был назначен на должность начальника московской полиции указом президента в конце 2017 года.