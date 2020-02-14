Больше половины россиян предпочитают не праздновать День влюбленных

По данным исследования платежной системы «Мир», лишь 4% россиян готовы потратить на подарок ко Дню святого Валентина больше пяти тысяч рублей (в Москве — 16%), при этом отказались от его празднования 56% респондентов, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Все больше людей оказались не готовы тратить на него и суммы более 3 тысяч рублей, их число снизилось на 8%, при этом абсолютная величина не называется: на сайте организации исследование не опубликовано, а данные о нем предоставляет РИА Новости. Также не уточняется, сколько опрошенных намерены потратить на подарок менее тысячи рублей. От тысячи до трех тысяч на эти цели выделят 37% россиян, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Популярнее всего 14 февраля в Уральском федеральном округе, где праздновать его намерены 54% жителей. В Москве эта цифра составляет 40%, а на Дальнем Востоке — 28%.

Среди самых популярных подарков от мужчин — цветы (52%), косметика и парфюмерия (24%) и украшения (20%). Женщины предпочитают дарить особый ужин (32%), парфюм и косметику (25%) и аксессуары (13%). При этом социологи не сообщают, что в качестве подарка выбрали 4% мужчин и 30% женщин.

Методика исследования также не уточняется, говорится лишь, что в нем участвовали 1,2 тысячи респондентов.