ФСБ сообщила о задержании жителя Подмосковья, перечислившего ИГ свыше 25 млн

Спецслужбы задержали в Московской области члена законспирированной ячейки, через которого шло финансирование исламистов.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ, задержанным является житель Московской области 1986 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

По данным спецслужбы, злоумышленник собрал и перечислил свыше 25 млн рублей на счета международной террористической организации ИГИЛ [также «Исламское государство», ИГ; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда – прим. Sobesednik.ru].

При обыске по месту проживания у подозреваемого изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, «а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность».

Отмечается, что преступление удалось выявить благодаря совместной работе ФСБ, Росфинмониторинга и Главного управления по противодействию экстремизму МВД.