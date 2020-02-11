Фитнес-клуб отказал в скидке жителю Омска, который весит более 100 кг

УФАС по Омской области возбудило дело против фитнес-клуба, отказавшего клиенту в скидке из-за лишнего веса.

Сообщается, что на фитнес-клуб подозревается в нарушении федерального закона «О рекламе». Как пишет издание «СуперОмск», на организацию пожаловался мужчина, который увидел на фасаде здания рекламу, надпись на которой гласила: «Готовь сани летом, а тело… круглый год за 6999». Омич отправился в фитнес-клуб, однако там ему отказались продавать абонемент по указанной цене, объяснив это тем, что акция действует только для клиентов, чей вес не превышает 100 кг.

По мнению мужчины, это «указывает на явную дискриминацию по индивидуальным особенностям человека». Уточняется, что он решился приобрести абонемент за 11,9 тысячи рублей несмотря на то, что счел действия клуба неправомерными.

По словам владельца фитнес-клуба, акция действительно «не распространяется на клиентов весом свыше одного центнера». В УФАС, однако, отметили, что на рекламе, размещенной на фасаде здания, об этом сказано не было, что противоречит требованиям части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». В соответствии с ним не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители.