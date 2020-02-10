Правозащитница высказалась против электронного мониторинга неблагополучных семей

Департамент мэрии Москвы по конкурентной политике разместил на сайте госзакупок конкурс на создание автоматизированной системы мониторинга семей с детьми, пишет портал «Такие дела».

Тендер стоимостью в 85,5 миллиона рублей предлагает разработать такую систему электронного мониторинга, которая позволила бы оценить условия проживания детей и степень угрозы их здоровью и жизни. В случае, если ситуация не будет меняться на протяжении времени, будет рассматриваться вопрос о лишении или ограничении родительских прав.

Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская высказалась против этой инициативы. По ее мнению, такой подход к мониторингу говорит о непонимании городских властей, что такое профилактика семейного неблагополучия.

«Я понимаю, что у нас сейчас очень любят простые технологичные решения, но это слишком чувствительная сфера, чтобы в ней это работало так. Отчетность так, конечно, легко будет строить. Циферки будут», — написала Альшанская на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, для профилактики семейного неблагополучия необходимо создавать общие условия для семей с детьми, которые позволяли бы им справляться с трудностями самостоятельно, а также нужно индивидуально работать с теми, у кого есть проблемы.

Текущие же предложения, по мнению Альшанской, только отпугнут потенциальных получателей социальных услуг.