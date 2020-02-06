Обвиняемого в убийстве полицейского на "Курской" предлагают посадить на 18 лет

В Мосгорсуде прошло заседание по делу Нурлана Муратова, который в 2018 году застрелил полицейского на станции «Курская», пишет АГН «Москва».

Прокуратура запросила 18 лет колонии строгого режима для мужчины за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Коллегия присяжных признала мужчину виновным, но посчитала, что он заслуживает снисхождения.

Преступление, по которому судят Муратова, он совершил 3 сентября 2018 года. Полицейский остановил мужчину для составления административного протокола и завел в служебное помещение. Там мужчина выхватил у правоохранителя пистолет и выстрелил ему в голову, после чего скрылся с места преступления.

При проведения обыска по месту жительства Муратова была обнаружена футболка с пятнами, похожими на кровь.