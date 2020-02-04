Протест ушел в пикет

В минувшее воскресенье, 2 февраля, в Москве у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Сети» [деятельность признана террористической, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru]. Молодых людей обвиняют в создании террористического сообщества и участии в нем. Сами фигуранты заявляли о пытках со стороны сотрудников ФСБ.

Пензенская «Сеть»

Участников ура-патриотического движения SERB с георгиевскими ленточками на Лубянке было как грязи, они окружали пикетчиков плотной толпой и орали что-то про иноагентов и тому подобный бред. Особенно они обрадовались, когда на место проведения акции пришел Лев Пономарев – сразу перекинулись на него. Правозащитник пошутил, что это его лучшие пиарщики.

– 10 февраля в Пензе фигурантам дела «Сети» будет зачитан приговор. Прокуратура потребовала 18 лет для Дмитрия Пчелинцева, 16 лет для Ильи Шакурского, остальным не намного меньше, – напомнил Лев Александрович. – Всех этих ребят пытали электрическим током неоднократно, и это доказано. Самое интересное, что эти показания попали в протокол судебного заседания. Это впервые в стране происходит. Судья спрашивает: как вас пытали – и они рассказывают. Беспрецедентная история. И мы должны сделать все, чтобы этих ребят не посадили. И чтобы их пытки были расследованы. Михаил Федотов, тогда еще глава СПЧ, в разговоре с Путиным сказал о том, что пытки не расследуются. Путин удивляется, спрашивает: как же так? Федотов прямо ему заявляет, что пытки ФСБ расследовать боятся. После этого Федотов уже не глава СПЧ.

Одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети» будут идти всю неделю – до приговора – у здания администрации президента.

Фото: Андрей Струнин

Дагестанский «Черновик»

На минувшей неделе прошла еще одна пикетная очередь: журналисты дагестанской газеты «Черновик» и ряда столичных изданий вышли к представительству Дагестана с требованием освободить их коллегу – редактора отдела религии «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. Мужчину обвиняют в финансировании терроризма, он находится в СИЗО с июня прошлого года. Как рассказали коллеги Гаджиева, началось все с того, что Абдулмумин взял интервью у человека, который впоследствии был обвинен в терроризме. Единственные показания против него даны под пытками.

– У нас это дело сравнивают с делом Голунова, с той лишь разницей, что Абдулмумину грозит пожизненное заключение, – поделился один из пикетчиков.

В обеих акциях приняло участие довольно большое количество полицейских. Провокаторов на Лубянке они разгонять даже не пытались, зато активно донимали протестующих.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2020 под заголовком «Протест ушел в пикет».