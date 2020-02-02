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Саратовская область стала лидером по абсолютным показателям убыли населения

Общество
12:38, 02 февраля 2020

В Росстате подвели итоги демографических изменений в регионах России за 2019 год, пишет «Российская газета».

По данным ведомства, в прошлом году наибольший прирост численности населения был зафиксирован в Московской области и Москве — 88 тысяч и 77,2 тысячи человек соответственно. Следом за ними расположились Тюменская область (31,8 тысячи), Краснодарский край (29,6 тысячи), Ленинградская область (28,5 тысячи).

При этом самые высокие показатели убыли в абсолютных числах были зафиксированы в Саратовской области, где население сократилось на 19 тысяч человек. В Кемеровской области число жителей стало меньше на 16,5 тысячи человек. Алтайский край обеднел на 15,8 тысячи человек. В таком же количестве потеряла в населении Ленинградская область.

Однако директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец отмечает, что составлять демографическую статистику следует по относительным, а не абсолютным показателям: количество смертей на тысячи жителей региона. Эксперт отмечает, что, по данным 2018 года, по относительному числу смертей в РФ лидировали Псковская, Новгородская, Тверская, Тульская и Ивановская области. А рождаемость была выше в Ханты-Мансийске, Ямало-Ненецком округе, Чечне, Дагестане и Ингушетии.

Качество жизни следует измерять по ожидаемой продолжительности жизни. В 2018 году лидерами по этой категории выступали Ингушетия (82,4 года), Дагестан (78,6 года) и Москва (76,2 года). Ниже всего этот показатель был в Амурской области (69,1 года), Забайкальском крае (68,9 года) и Еврейской автономной области (68,6 года).

Также важным демографическим показателем считается динамика коэффициента рождаемости — число детей, которые появляются у женщины в течение жизни. В 2018 году лидерами были Республика Тыва (2,9 детей), Чечня (2,6), Алтай (2,3). Ниже всего показатели были в Воронежской, Тамбовской, Смоленской областях — 1,3 ребенка на женщину.

Рубрика: Общество

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