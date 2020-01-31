Илон Маск выпустил вторую музыкальную композицию и выложил ее на SoundCloud

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск записал танцевальный трек «Don’t Doubt ur Vibe». Новый сингл предпринимателя в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) опубликован на Soundcloud.

В Twitter Маск заявил, что самостоятельно написал текст и музыку и исполнил их. На обложке трека бизнесмен разместил бороздящий просторы космоса бронированный пикап Cybertruck, который компания Маска выпустила осенью 2019 года.

Выложенные им в соцсети фотографии из студии звукозаписи собрали много лайков от знаменитых музыкантов, которые предложили оснавателю Tesla сотрудничество.

Отметим также, что композиция «Don’t Doubt ur Vibe» не является первой для Маска. В апреле прошлого года предприниматель выпустил рэп-трек, где при помощи автотюна признался, что часто думает о горилле Харамбе, которую застрелили в американском зоопарке в 2016 году.