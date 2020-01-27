Продлен арест дагестанского журналиста, обвиненного в финансировании террористов

Верховный суд Дагестана отклонил жалобу защиты редактора издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева на продление ареста.

Как пишет «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу правозащитного центра «Мемориал», журналист, в отношении которого было возбуждено дело о финансировании террористов из-за его публикаций, пробудет в СИЗО до 13 марта.

Сообщается, что перед заседанием суда на одиночный пикет в поддержку Гаджиева вышли несколько десятков человек. Ряд журналистов обратились к властям Дагестана с требованием прекратить уголовное дело. Депутат от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов попросил у нового генпрокурора Игоря Краснова проверить законность преследования журналиста.

Редактора отдела религии в дагестанской газете «Черновик» Абдулмумина Гаджиева задержали и поместили под стражу в июне прошлого года. Его обвинили в том, что в 2011–2019 годах он писал заметки о фонде местного проповедника Абу Умара Саситлинского, которого ФСБ связывает с организацией «Исламское государство» [деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru]. По версии ведомства, таким образом были собраны не менее шести миллионов рублей.

В октябре сообщалось, что в редакцию газеты пришли с обыском порядка 15 сотрудников силовых служб.

Журналист свою вину отрицает, другие фигуранты дела рассказывали о применявшихся к ним пытках.