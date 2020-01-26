Жителей самого бедного района Алеппо обеспечили сгущенкой, чаем и хлебом из РФ

Российские военные из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) привезли партию гумпомощи в район Мугайр города Алеппо.

Отмечается, что это один из наиболее бедных и разрушенных районов сирийского города. «Здесь женщины, инвалиды, которые сильно пострадали. Мы им привезли гуманитарную помощь. Продукты питания: мука, сахар, молоко сгущенное, чай, рис, хлеб, вещи первой необходимости, которые очень нужны», – приводит «РИА Новости» слова представителя ЦПВС Михаила Минина.

Продукты выдавали по списку, составленному ЦПВС совместно с властями Алеппо и представителями местной администрации. Уточняется, что продовольствие предназначено для доставки людям, которые остались без кормильцев. Это семьи военных и гражданские, чьи родные и близкие погибли во время атак на Алеппо.

Как передает агентство SANA, сирийские войска в ночь на 26 января нанесли серьезные удары по позициям террористов в западных окрестностях Алеппо. Отмечается, что боевикам был нанесен существенный ущерб.

В пятницу, 24 января, спецпосланник ООН по Сирии встретился в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передает ТАСС. По словам главы российского МИД, сирийскому правительству удалось установить контроль над значительной частью границы с Ираком и Турцией.