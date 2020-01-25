В Оренбурге закрыли дело чиновницы Минкульта за истечением срока давности

Областной суд в Оренбурге закрыл коррупционное дело начальницы местного Минкульта Марины Дмитриевой по истечению срока давности, пишет портал 1743.ru.

Ранее начальницу управления госохраны объектов культурного наследия приговорили к выплате штрафа в размере 600 тысяч рублей. Ее обвиняли в получении взятки с использованием служебного положения. «Эхо Москвы в Оренбурге» пишет, что вместе с ней по делу проходил директор компании «Импульс», который якобы и выдал Дмитриевой взятку в виде оплаты гостиницы и стройматериалов общей стоимостью в 140 тысяч рублей. По версии следствия, в обмен он получил право на исполнение части госконтрактов.

В итоге чиновнице во время апелляции исключили статью о злоупотреблении полномочиями, а статью о получении взятки переквалифицировали в менее тяжкую. Затем Дмитриеву вовсе освободили от ответственности за истечением срока давности.

Депутат местного законодательного собрания Владимир Фролов утверждал, что обвинения в адрес сотрудницы Минкульта надуманные, а разбирательства начались после того, как Дмитриева отказалась выдать разрешение на строительство здания ФСБ на набережной.