Небольшой снег, -4 градуса и порывистый ветер пообещали москвичам 23 января

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 23 января.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться в тыловой части циклона, что обусловит облачную погоду с прояснениями и небольшой снег.

Температура воздуха в Москве днем 23 января составит -4..-2, по области — -6..-1 градус. Ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление в середине дня укажет на отметку 743 мм ртутного столба. Относительная влажность окажется на уровне 75%.

По мнению специалистов, такие метеоусловия в целом благоприятны для здоровья москвичей, однако быстрые междусуточные колебания все же могут оказаться внешним стрессом для организма лиц, предрасположенных к сосудистым спазмам, с частыми приступами стенокардии, нарушениями сердечного ритма, неустойчивым артериальным давлением, нейроциркуляторной астенией и мигренью.