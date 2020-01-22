В Подмосковье задержали членов банды, в которую входили юристы и медики

Пресс-служба МВД сообщает, что в Московской области задержано четыре человека, подозреваемых в причастности к мошенничеству в сфере страхования.

Всего в группу злоумышленников входило свыше 30 человек, передает РЕН ТВ. Среди них были юристы, медики и граждане, на которых оформлялись договоры. Правоохранители выявили более 70 преступных эпизодов в деятельности банды.

На протяжении нескольких лет участники преступного сообщества получали деньги за фиктивные несчастные случаи. В уполномоченные компании злоумышленники предоставляли поддельные рентгеновские снимки.

Согласно предварительным подсчетам, сумма нанесенного ущерба превышает 20 миллионов рублей.