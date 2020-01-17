Эксперты раскритиковали намерение ФСИН отслеживать лечение наркозависимых

Эксперты раскритиковали проект поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан», который позволит ФСИН получать доступ к медицинской информации осужденных по наркостатьям. 14 января документ был одобрен в первом чтении.

Согласно тексту предлагаемых поправок, уголовно-исполнительная инспекция сможет получить информацию без согласия пациента, если тот был обязан пройти лечение от наркомании или медицинскую социальную реабилитацию и при этом является условно осужденным по наркостатье.

Директор фонда «Гуманитарное действие» Алексей Лахов в сюжете телеканала «Дождь» отметил, что эти поправки хоть и являются признаком либерализации УК, но ведут к ужесточению и принуждению. При этом, по словам эксперта, принудительное лечение не работает.

С ним согласна президент «Фонда Андрея Рылькова» Анна Саранг. По ее словам, принудительное лечение бесполезно, к тому же невозможно говорить об эффективном лечении в России, поскольку в стране незаконна метадоновая заместительная терапия для наркозависимых.