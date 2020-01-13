СК возбудил дело против жителя Алтайского края, избивавшего шестерых детей

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту истязания нескольких несовершеннолетних детей в Заринском районе.

Об этом сообщается на сайте краевого СУ СКР.

По данным следствия, у жителя села Хмелевка Заринского района находилось на воспитании шесть детей. Трое из них были детьми его сожительницы от предыдущего брака. С августа 2019 года мужчина «беспричинно, используя малозначительные поводы, причинял всем детям побои, нанося телесные повреждения руками, ногами и различными предметами».

Отмечается, что сейчас пострадавшие находятся у родственников, поскольку их родная мать скончалась несколько дней назад. «Следователями совместно с органами опеки и попечительства будет решаться вопрос об определении места жительства несовершеннолетних», – указывается в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Ведется необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Расследование дела продолжается.