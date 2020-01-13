Полицейского в Москве посадили на 3,5 года за кражу на следственном эксперименте

В Москве Останкинский суд назначил сотруднику ОМВД по Алексеевскому району наказание в виде 3,5 лет лишения свободы за совершение кражи в процессе следственного эксперимента.

В начале прошлого года полицейский в роли статиста присутствовал на мероприятии, где подозреваемый в убийстве жены и ранении тещи должен был воссоздать картину происшествия. Воспользовавшись удобной ситуацией, злоумышленник присвоил себе электрочайник, драгоценности и связку ключей от квартиры и машины, пишет Legal.Report.

Спустя несколько недель мужчина попытался продать автомобиль за 150 тысяч рублей и был задержан сотрудниками ОСБ при передаче денег.

Поскольку осужденный так и не получил деньги в свое распоряжение, адвокатам удалось оспорить назначенный мужчине штраф в размере 100 тысяч рублей.

На прошлой неделе в Москве уволили полицейского, по чьей ошибке сотрудники спецназа пришли с обыском к помощнице генпрокурора Юрия Чайки Марине Гридневой, сообщал телеграм-канал Baza. Расследование должно было пройти по делу о бывших сотрудниках ФСБ, организовавших преступную группировку.