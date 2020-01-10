В Ростове изготовили 100 тысяч бутылок спиртного на воде из уличного бассейна

В Ростове-на-Дону пресечена деятельность по производству контрафактной алкогольной продукции, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Полицейские обнаружили порядка 100 тысяч бутылок с алкоголем, готовых к реализации. Кроме того, на незаконном производстве было обнаружено порядка четырех тысяч литров спиртосодержащей жидкости, пустая тара, коробки с этикетками и пробки.

По версии МВД, в производстве использовалась неочищенная вода из уличного бассейна.

Незаконное предпринимательство принесло производителям контрафакта более 17 миллионов рублей. В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении и сбыте немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Фигуранты дела отправлены под домашний арест.