IKEA заплатит $46 млн из-за упавшего на ребенка комода из отозванной ранее серии

Компания IKEA выплатит 46 миллионов долларов родителям двухлетнего Джозефа Дудека, погибшего из-за неустойчивости комода Malm, сообщает CBC News. Ранее компания уже выплатила 50 миллионов долларов в связи с гибелью трех других детей из-за аналогичных инцидентов.

В 2016 году компания приняла решение об отзыве или бесплатной доработке 29 миллионов комодов, в том числе и Malm, после того как стало известно о трех случаев гибели детей, придавленных ими.

Дудек погиб в 2017 году. Родители настаивали, что их не предупредили об отзыве приобретенного ими комода, а представители IKEA не связывались с ними.

После этого, как сообщает РБК, стало известно ещё о десяти подобных случаях в США.

При этом в пресс-службе компании сообщали, что отзыв этих комодов осуществляется только в США, «ни в одной другой стране мира, ни в Италии, ни во Франции, ни в Германии, ни в Швеции, ни в России мебель не отзывается».