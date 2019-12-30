Правительство и Совфед могут создать новую авикомпанию на Дальнем Востоке

Правительство совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией «Ростех» работает над проектом создания авиакомпании на Дальнем Востоке, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика к члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.

В обсуждении участвуют Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация, однако в Минфине для комментариев посоветовали обратиться в Минтранс, где журналистам пояснили, что ответственен за проект Минпромторг. В последнем письмо пока не прокомментировали.

Отмечается, что работа ведется в соответствии с поручением премьер-министра Дмитрия Медведева. По данным издания, после ухода с рынка авиакомпании «Трансаэро» в 2015 году и закрытия компании «ВИМ-Авиа» в 2017 году значительно увеличилась цена на билеты. Для решения проблемы в 2015 году были введены плоские тарифы с фиксированными ценами, однако предназначенные лишь для некоторых категорий граждан.

«Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас сейчас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн рублей. Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году», — пояснил сенатор Абрамов, который полагает, что создание компании с госучастием в ДФО способствует решению вопроса.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что «любая российская авиакомпания может заявиться для участия в программе субсидирования перевозок», а стимулом для них станет развитие экономики Дальнего Востока, которое приведет к тому, чтобы люди начали зарабатывать «адекватные деньги»: «Это единственный рыночный, разумный и благоприятный во всех отношениях подход. Но так как он довольно сложный, чиновникам хочется найти простое и быстрое решение».