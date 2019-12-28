Условно осужденный за изнасилование мужчина совратил двух девочек на Алтае

В Алтайском крае следователи направили в суд дело 48-летнего конюха, которому предъявлено обвинение в насилии над двумя малолетними девочками, пишет «Комсомольская правда».

Следствие установило, что в мае 2019 года мужчина познакомился неподалеку от конюшни с 9-летней школьницей. Сначала он предложил ей прокатиться на лошади, попытался задобрить подарками, бусами и кольцом, а после этого изнасиловал.

Через месяц он сделал то же самое с 8-летней сестрой девочки. Вместе с этим мужчина заставлял своих жертв рассматривать порнографические фотографии на телефоне.

Отмечается, что ранее мужчина был условно осужден за преступление против половой неприкосновенности, а новое преступление совершил еще до того, как отбыл условный срок.