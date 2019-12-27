Во Владимире "черных риелторов" посадили за отъем жилья у мужчины с инвалидностью

Районный суд во Владимире приговорил к двум годам колонии общего режима двух мужчин, которые обманным путем отобрали квартиру у мужчины с инвалидностью по психиатрическому диагнозу, сообщает телеканал «Губерния-33».

Подсудимые вошли в доверие к своей жертве и предложили мужучине подписать договор о получении кредита на покупку сотового телефона. На деле же ему дали на подпись договор о купле-продажи его квартиры.

По документам, подписанным потерпевшим, он якобы получил 2,3 миллиона рублей за свое жилье, чего по факту не произошло. «Черные риелторы» в тот же день сдали документы на регистрацию за собой права собственности.

Суд установил, что потерпевшему был нанесен ущерб в объеме более 1,7 миллиона рублей. Осужденные свою вину признали.