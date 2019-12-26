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Уложивший детей в форме свастики вожатый лагеря на Алтае назвал себя патриотом

Общество
15:22, 26 декабря 2019

Из лагеря «Чайка» на Алтае уволился вожатый, разместивший в соцсетях фото детей, уложенных на полу в форме свастики.

Как передает «Интерфакс», речь идет о фотографии, опубликованной в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте», где изображены несколько воспитанников алтайского лагеря «Чайка», во время репетиции танца разместившихся на полу таким образом, что из их тел получился крест, который пользователи интернета оценили как элемент свастики.

Отмечается, что после общественной огласки подготовку праздника в лагере на контроль взяли региональный Минздрав и администрация учреждения.

«В социальных сетях широко распространилась информация, что в санаторном оздоровительном лагере детей уложили на пол в форме свастики. Администрация лагеря провела проверку по данному факту. Установлено, что вожатые проводили репетицию танца "Звездочка" к новогоднему представлению. На фотографии изображен один из фрагментов танца», — прокомментировали случившееся в алтайском Минздраве.

Подчеркивается, что с педагогическим коллективом по поводу случившегося провели беседу, в ходе которой вожатый, выложивший фото детей в соцсетях, пояснил, что «не стремился продемонстрировать свастику и не имел никакого злого умысла».

По словам молодого человека, он является патриотом своей страны. Вожатый подчеркнул, что платит налоги и отслужил в армии, назвал произошедшее неудачной шуткой и пообещал уволиться из лагеря.

«Данный поступок, совершенный мной, не нес в себе никакого злого умысла, направленного на унижение чести и достоинства людей, а также на разжигание какой-либо ненависти или вражды. С работы я, разумеется, увольняюсь, педагогической деятельностью больше не занимаюсь. Я не экстремист, не националист, все это лишь абсолютно неудачная шутка, которая закончилась очень плохо», — приводит его слова РИА «Новости».

Рубрика: Общество

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