Повредивший шины 70 автомобилям в Подольске может попасть в тюрьму на пять лет

Мужчина, который проткнул шины более 70 машинам в подмосковном Подольске, может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Инцидент произошел в ночь на 25 декабря. Сообщалось, что неизвестный порезал ножом колеса у машин, припаркованных возле одного из многоквартирных домов в Подольске. По данным РЕН ТВ, были повреждены 76 автомобилей.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Наказание по этой статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, отметила Петрова.