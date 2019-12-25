В Москве закрыто помещение ВИЧ-сервисной организации из-за угроз директору

Фонд «СПИД.центр» временно закрыл свое открытое пространство на территории Artplay в Москве, где проводятся публичные мероприятия. Это было сделано в целях безопасности, сообщается на сайте организации.

Накануне в фонд дважды приходил агрессивный мужчина, который угрожает расправой директору фонда журналисту Антону Красовскому и другим сотрудникам. Предполагается, что у агрессора имеется психическое расстройство.

В своем телеграм-канале Антон Красовский отмечает, что мужчина пишет ему уже два года с разных анонимных аккаунтов. Две недели назад он сообщил журналисту, что купил оружие и «едет его убивать».

Все запланированные мероприятия «СПИД.центра» отменены до неустановленной даты.