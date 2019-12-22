Госпитализированный с воспалением легких Горбачев пошел на поправку

19 декабря экс-президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован в больницу с воспалением легких. На сегодняшний день медики не фиксируют у него кризисов или обострений, в скором времени он будет выписан, пишет «Интерфакс».

В интервью сам Горбачев отметил, что он идет на поправку, хотя общее состояние оставляет желать лучшего. При этом бывший глава СССР отметил, что не падает духом.

В минувшем году у Михаила Горбачева вышло несколько интервью в мировой прессе, касающихся ядерного разоружения. Также в 2019 году вышла его книга.