Полиция изучает ролик, где москвичи сбрасывают Gelandwagen с вертолета в Карелии

Полиция проводит проверку по факту размещенного в Сети видео, на котором двое москвичей ради забавы уничтожают иномарку.

Речь идет о видеозаписи, на которой видно, как вертолет с прицепленным к нему с помощью троса автомобилем Mercedes Gelandwagen 1995 года выпуска сбрасывает машину с высоты 300 метров, в результате чего та разбивается о землю.

Издание «Столица на Онего» пишет, что присутствующие на видео мужчины — бизнесмены из Москвы, поспорившие таким странным образом на заключение крупного контракта.

«Они приехали, заплатили деньги, наклеили на вертолет наклейку с надписью "Мороз", прикрепили на внешней подвеске Mercedes, и вертолет поднялся в воздух», — объяснили ресурсу в аэропорту.

Отмечается, что за полет длительностью 20 минут мужчины заплатили 250 тысяч рублей. Стоимость самого автомобиля варьируется от 650 тысяч до 1,2 млн рублей.

Как сообщает РБК, появившейся в интернете видеозаписью уже заинтересовалась полиция. В настоящее время правоохранители проводят по факту случившего проверку. При этом для выяснения обстоятельств произошедшего МВД проверит, в частности, сам размещенный в Сети ролик.