Пивовары раскритиковали предложение по установке счетчиков на производствах

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов подготовил законопроект о дополнительных мерах регулирования алкогольного рынка, пишут «Ведомости».

Для борьбы с контрафактом законотворец предлагает обязать производства, выпускающие более 100 тысяч декалитров пива в год, устанавливать на своем оборудовании счетчики. Сейчас это обязаны делать лишь те производители, чей оборот превышает 300 тысяч декалитров в год.

Член совета директоров Московской пивоваренной компании Ольга Аверьянова считает, что эта мера никак не защитит рынок от нелегальной продукции, так как при желании работу этого счетчика можно отрегулировать так, чтобы скрыть реальные масштабы производства.

Также, по словам Аверьяновой, распространение ЕГАИС на розничную торговлю и так снизит шансы на появление нелегального товара в магазинах.