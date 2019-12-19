Полицейский, убивший жену, не согласен с лишением родительских прав

В Зеленограде районный суд лишил родительских прав бывшего сотрудника полиции Сергея Гусятникова, который убил 57 ножевыми ранениями свою супругу Елену Вербу, пишут «Новые известия».

Преступление было совершено в январе 2018 года. Летом 2019 года при содействии адвокатов пострадавшей стороны срок тюремного заключения для мужчины был увеличен с девяти до десяти лет. Суд признал отягчающее обстоятельство — совершение умышленного преступления сотрудником правоохранительных органов.

До сих пор Гусятников не был лишен родительских прав, поскольку органы опеки настаивают, что осужденный применял насилие лишь к матери ребенка, но не к самому сыну.

«Гусятников оставил маленького ребенка с трупом матери и уехал на работу. Защищать его родительские права — верх цинизма», — комментирует разбирательство адвокат Мари Давтян.

Заявительницей иска о лишении родительских прав выступила мать убитой женщины Анна Верба. Экс-полицейский присутствовал на суде посредством видеоконференции. Защищаясь, он утверждал, что его бывшая теща немолодая женщина и если с ней что-то произойдет, то его сына могут забрать в детдом.

Также Гусятников заявлял, что начал выплачивать алименты на сына с работы в исправительном учреждении. «Новые известия» уточняют, что в октябре из его зарплаты было удержано 122 рубля.

Адвокат потерпевшей стороны Олег Набатов предположил, что осужденный будет подавать апелляцию на судебное решение. Кроме того, через 5,5 лет Гусятников может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.