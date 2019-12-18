Украинцы смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам

С 1 марта 2020 года граждане Украины больше не смогут выезжать с территории страны в Россию по внутренним паспортам.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Facebook премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

«С 1 марта 2020 пересечение границы с Россией для граждан Украины, выезжающих с территории Украины, будет осуществляться на основании загранпаспорта», – сообщил Гончарук. По его словам, пропуск украинцев с территории России будет осуществляться по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

По словам премьер-министра, данные с загранпаспортов будут считываться специальными приборами, что должно ускорить прохождение пограничного контроля.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде рассмотреть законопроект об упрощенном гражданстве для россиян.