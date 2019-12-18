СК обвиняет заключенных в создании в колонии террористической группировки

По данным Следственного комитета РФ, на территории исправительной колонии №2 в Республике Калмыкия с 2013 года действовала террористическая группировка, в которую за это время вошли более ста заключенных, а руководство ИК за деньги покровительствовало им, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники СК при участии структур ФСБ и ФСИН провели ряд обысков в домах подозреваемых, их родственников, а также первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия Виктора Гребенникова. При этом были задержаны пять подозреваемых, а остальных 17 человек арестовывать не пришлось — они и так уже отбывают различные наказания в местах лишения свободы.

Ещё троих подозреваемых ликвидировали при попытке задержания, после того как они оказали вооруженное сопротивление, в Республике Дагестан, куда они направились по освобождении из колонии.

СК возбудил дело по частям 1 и 2 статьи 205.4 УК РФ о создании террористического сообщества и участии в нём.