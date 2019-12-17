В Москве ракетные войска поздравили билбордом с надписью "После нас – тишина"

Мэрия Москвы на безвозмездной основе разместила билборд с надписью «После нас — тишина» ко Дню ракетных войск.

На появившийся в столице плакат с изображением межконтинентальной баллистической ракеты и пугающим слоганом внимание обратили пользователи соцсетей и telegram-каналы.

Из протоколов межведомственной комиссии по вопросам распространения рекламы следует, что место для размещения билборда ко Дню ракетных войск, который отмечается 17 декабря, было предоставлено бесплатно. Там же отмечается, что плакат представляет особую общественную значимость.

Как передает «Новая газета», заявку на бесплатное размещение такого плакато подало рекламно-информационное агентство Минобороны «Армия России». Кроме того, аналогичные материалы, приуроченные к празднику, появятся еще на десяти простых и цифровых билбордах размером 3 на 6 метров в ближайшее время.