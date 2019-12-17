В Башкирии завели дело об исчезновении 276 тонн взрывчатки с оборонного завода

Минпромторг подозревает стерлитамакский завод «Авангард» в незаконной продаже почти трех сотен тонн взрывчатых отходов.

Как передает газета «Ведомости», речь идет о 276 тоннах взрывчатых отходов, которые были получены предприятием «Авангард» в Башкирии в ходе утилизации снарядов по военному подряду, но не были сданы Минобороны. Предполагается, что хищения происходили в период с ноября 2017 года до марта 2019 года.

При этом Минпромторг подозревает, что похищенные взрывчатые вещества были переработаны в промышленную взрывчатку самим «Авангардом» по заказу сторонней фирмы, после чего их продали.

В настоящее время СУ УМВД по Стерлитамаку возбудило по данному факту уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере).