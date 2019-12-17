Эксперты подсчитали, что на преодоление неравенства полов в мире уйдет почти век

В 2019 году Россия опустилась на шесть строчек в рейтинге Global Gender Gap Index (индекс гендерного разрыва) ВЭФ.

Как передает «Интерфакс», индекс рассчитывается для 153 государств в четырех основных областях: образование, здравоохранение и вероятная продолжительность жизни, экономика и карьера, а также политические права.

Как и все последние годы, рейтинг продолжают возглавлять государства Северной Европы. Так, Исландия остается страной с наиболее выраженным равенством полов в мире (87,7%), за ней следуют Норвегия (84,2%), Финляндия (83,2%) и Швеция (82,0%). В лидирующую десятку также входят Никарагуа (80,4%), Новая Зеландия (79,9%), Ирландия (79,8%), Испания (79,5%, за год поднялась сразу на 21 ступень), Руанда (79,1%) и Германия (78,7%).

При этом по общему показателю Россия в 2019 году заняла лишь 81 место, опустившись с прошлого года на шесть строчек. Согласно докладу, страна имеет практически идеальные показатели в образовании и медицине, однако по политическому критерию гендерного равенства она занимает лишь 122 место в мире.

Авторы доклада отмечают, что именно политика остается сферой, где на сегодняшний день удалось добиться наименьшего прогресса во всем мире. В частности, ВЭФ подчеркивает, что главами 85 государств, включая Россию, Италию, Мексику, ЮАР, Испанию, Швецию и США, за последние 50 лет были исключительно мужчины.

Согласно подсчетам специалистов, если текущая тенденция преодоления гендерного разрыва в политике, экономике, здравоохранении и образовании сохранится, он будет преодолен лишь через 99,5 года.