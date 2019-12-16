В Татарстане активисток палаточного лагеря доставили в больницу

Утром 16 декабря ОМОН задержал активистов в палаточном лагере в поселке Осиново под Казанью. Протестующие выступают против строительства на этой территории мусоросжигательного завода, пишет «Idel.Реалии».

Три активистки были доставлены сначала в УВД города Зеленодольска, а после — в больницу. Ирина Никифорова сообщила, что на машине «скорой» ее сопровождали сотрудники полиции. У одной из задержанных могут быть проблемы с сердцем из-за поднявшегося давления.

Палаточный лагерь активистов на территории поселка в Татарстане был развернут 2 декабря. Сейчас полиция оцепила эту территорию и утверждает, что на ней проводятся следственные действия. В отношении задержанных составлены протоколы о несанкционированной организации массового мероприятия в общественном месте.

Начать строительство завода должны были еще осенью 2018 года, но из-за судебных разбирательств старт стройки перенесли на лето 2019 года. Активисты требуют проведения общественной экологической экспертизы проектной документации завода.