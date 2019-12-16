90% россиян заявили о недопустимости любого физического насилия в семье

ВЦИОМ выяснил, что большинство жителей России (70%) поддерживают принятие закона о профилактике бытового насилия. Результаты исследования социологов приводит газета «Ведомости».

При этом отмечается, что взгляды мужчин и женщин на эту проблему заметно разнятся. Так, среди поддерживающих закон россиян оказалось 80% женщин и 57% мужчин.

Однако подавляющее большинство респондентов обоих полов (90%) заявляют о недопустимости любого физического насилия в семье. Еще 8% считают, что ударить супруга можно «при определенных обстоятельствах».

Кроме того, среди тех, кто уверен в возможности простить первый случай насилия со стороны супруга, оказалось 52% мужчин и лишь 29% женщин.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов подчеркнул, что гендерные отличия в ответах предсказуемы, поскольку женщины чаще являются жертвами такого вида насилия. По его словам, осведомленность о новом законопроекте и об акциях его сторонников и противников довольно низкая, но это не влияет на то, что большинство россиян все же выступают за принятие инициативы.