Каждый одиннадцатый работник в России точно уверен, что его могут уволить

По данным исследования HeadHunter об «индексе самочувствия соискателей», проведенного в четвертом квартале этого года, 26% работающих россиян полагают, что для них существует риск увольнения, передают «Известия».

При этом 9% от общего числа опрошенных точно уверены в угрозе увольнения, а 17% ответили на этот вопрос «скорее да». В прошлом году допустили увольнение 25% респондентов.

«Абсолютную» уверенность в сохранении своего места высказали 33% россиян, а ещё 30% допускают вероятность увольнения, но не считают её высокой.

Риски быть уволенным наименее распространены в сферах науки и образования, а также добычи сырья и консультирования. Обратная тенденция наблюдается среди работников банков, безопасности и инвестиций и управления персоналом.

По данным Минтруда, «в ближайшие пару месяцев» работодатели намерены уволить примерно 281 тысячу человек, или 0,4% от всех работоспособных людей в России.

«Складывается ощущение, что для значительной части россиян работодатель — эдакий Скрудж МакДак, купающийся в деньгах и решивший сократить полштата под Рождество», — комментирует результаты исслодования доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков. Он также отмечает, что «увольнение и наем нового сотрудника — очень дорогостоящие процедуры, поэтому к ним прибегают лишь в крайних случаях».

Зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков предполагает существование специфики при проведении опросов сервисами для поиска работы: «Им чаще пользуются люди, уже настроенные на поиск нового места», — замечает он. При этом он считает, что мнение людей об их возможном увольнении «продиктовано тревогой из-за недостаточно оптимистичной ситуации в экономике».