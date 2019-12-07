Пожилую украинку, пропавшую три года назад, спасли от “нищенской мафии” в Москве

Движение «Альтернатива», борющееся с рабством, в своем сообществе на сайте «ВКонтакте» отчиталось о спасении украинской пенсионерки из плена «нищенской мафии» в Москве.

Волонтеры познакомились с бабушкой на станции метро «Добрынинская». Поговорив с ней, они пришли к выводу, что женщину заставляют попрошайничать. Во время беседы к волонтерам подбежала другая женщина и попыталась увести пенсионерку, крича и представляясь ее внучкой.

Прибывшие на место штатные сотрудники «Альтернативы» смогли развести бабушку и «внучку», после чего пенсионерка рассказала, что ей очень стыдно и она боится своих надзирателей, у которых есть связи и они могут убить и ее, и волонтеров. Также она сообщила, что ей выбили все зубы и постоянно подвергают побоям.

Женщина жила в Украине, где числилась пропавшей с 2016 года. После смерти мужа и дочери она отправилась в Москву на заработки, где и попала в рабство.

Надзирательница бабушки была доставлена в отдел полиции для проведения опроса. Волонтеры утверждают, что она может быть причастна к вымогательству и принуждению попрошайничать. У женщины не было документов и она утверждала, что беременна. Полиция отпустила ее без привлечения миграционной службы для проверки, сообщают волонтеры.

Сейчас бабушка находится под защитой «Альтернативы». Консульство Украины выдало ей временный документ на отправку домой. Волонтеры ищут средства для того, чтобы купить ей билет.

В своем сообщении волонтеры «Альтернативы» напоминают, что люди, не имеющие отношения к мафии, не могут просить милостыню на улице: 40% из них рабы, а 60% — мошенники. Примерно 80% попрошаек на улицах — это граждане Украины, считают в организации.

По словам сотрудников «Альтернативы», полицейские сами иногда обращаются к ним с просьбой помочь таким заявителям. «Мы, конечно, можем принять заявление, отвезти женщину в поселок, в котором ее удерживали, чтобы разобраться. Однако участковый, скорее всего, в курсе. Бессмысленно и опасно. Скорее всего, женщину затем найдут где-нибудь в лесу»,—пересказывают слова правоохранителей в «Альтернативе».