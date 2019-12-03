На врача, допустившего подмену анализов виновника ДТП, завели уголовное дело

Врач екатеринбургской горбольницы №24 стал фигурантом уголовного дела из-за нарушения приказа Минздрава, сообщает ЕАН. Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР обвинил медика в допущении подмены анализов подозреваемого в смертельном ДТП.

В августе виновник ДТП, в результате которого погибли двое человек, должен был сдать анализ мочи в порядке медосвидетельствования после произошедшего. В итоге на лабораторное исследование был передан подмененный биоматериал его отца, высокопоставленного руководителя Росгвардии.

Сейчас подсудимому, устроившему аварию, переквалифицировали обвинение, и ему грозит до 15 лет лишения свободы.