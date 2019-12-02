В Новосибирске отчим убил падчерицу и избил пасынка

В Новосибирске задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в убийстве пятилетней дочери своей сожительницы. Также в результате нанесенных им побоев с черепно-мозговой травмой доставлен в стационар и восьмилетний брат погибшей, сообщает «НГС.Новости» со ссылкой на сообщение медицинского работника.

Инцидент произошел ночью 1 декабря. В областном управлении СК сообщают, что подозреваемый наносил побои «в целях воспитательной меры».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Уточняется, что мать детей находилась в момент совершения преступления в больнице на стационарном лечении.

В ближайшее время следователи попросят суд определить подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, а действиям ответственных лиц органов опеки и попечительства региона будет дана правовая оценка.