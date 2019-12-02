Штрафы за невыплату зарплаты планируют умножать на число потерпевших

Верховный суд РФ рассмотрит предложение Минюста, согласно которому действующая мера штрафа за невыплату зарплаты сотруднику будет распространяться не на один иск, а на каждого лишенного денег работника, пишут «Известия».

В текущем законодательстве для работодателя предусмотрена ответственность в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей по упомянутому обвинению, но в большинстве случаев эта санкция применяется в отношении любого количества пострадавших.

В своем докладе о правоприменительной практике по статьям о невыполнении обязательство со стороны работодателя Минюст приводит пример из Приморского краевого суда, когда компания получила штраф размером в 30 тысяч рублей за невыплату зарплаты 2 591 человеку общей суммой 31,5 миллиона рублей.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федор Прокопов не поддержал инициативу Минюста, заявив, что ответственность предусмотрена и для должностных лиц, а умножение штрафов может в таком случае лишить человека значительной части имущества.

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов тоже не одобрил идею с умножением штрафов, поскольку это лишь помешает гражданам получить заработанные деньги. «Штрафы взыскиваются не в пользу работника, а в пользу государства. Тут надо решить, чьи интересы важнее. Если цель — всё же добиться выплаты зарплаты, кратные штрафы лишь будут мешать этому», — говорит Сафонов.

Также профессор напомнил, что для физлиц существует и уголовная ответственность за невыплату зарплаты.