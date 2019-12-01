В московских аэропортах отменено и задержано около двадцати рейсов

В московских аэропортах утром в воскресенье, 1 декабря, задержано и отменено около двух десятков рейсов.

Как сообщается на сайте «Яндекс.Расписания», по последним данным в Шереметьево задерживают три вылета. В аэропорту Домодедово пять рейсов задержано, четыре отменено. Кроме того, четыре рейса задержано и три отменено во Внуково.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в связи с ветром и гололедицей.

В пятницу, 29 ноября, Sobesednik.ru писал о задержке и отмене в столице порядка 50 рейсов.