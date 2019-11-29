Небольшой снег и -9 градусов назвали наиболее вероятными для новогодней ночи

Синоптики назвали наиболее вероятный и два самых маловероятных прогноза погоды на новогоднюю ночь.

Как пишет ресурс «Метеоновости», за последние 30 лет климат на планете изменился. Глобальное потепление стоит учитывать и при выведении прогноза погоды на предстоящий Новый год.

«Средняя суточная температура воздуха по сравнению с климатической нормой, повысилась на два градуса: минимальная стала минус 8 градусов, а максимальная минус 4. Самый вероятный прогноз погоды на Новый год по Москве: небольшой снег, ночью минус 7 — минус 9, и днем минус 3 — минус 5. Вполне комфортно», — сообщает ресурс.

Однако метеорологи решили озвучить также и два самых маловероятных прозноза на новогоднюю ночь: облачно, дождь, ночью 0..+2, днем +1..+3 градуса (как было 1 января 1995 года), а также — ночью -28..-33, и днем -23..-28 (как в 1979 году).