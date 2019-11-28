В Минздраве заявили о резком снижении количества детских самоубийств в России

По словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, смертность детей от суицидов сократилась более чем в два раза.

«Важная цифра, отражающая результат большой коллективной работы: по данным Росстата, за период 2011-2018 годов смертность от самоубийств среди детей снизилась более чем в два раза (с 2,8 до 1,3 случая на 100 тысяч детей)», – передает ТАСС сообщение Сагалая, которое появилось в его Telegram-канале.

Отмечается, что в апреле уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла о резком увеличении количества самоубийств среди российских детей. По ее словам, в 2018-м покончили с собой 788 несовершеннолетних, в то время как в 2017 году эта цифра составляла 692 – таким образом, рост составил почти 13,9%.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)