72% россиян убеждены, что российские власти не интересуются жизнью общества

Опрос «Левада-центра» показал, что почти три четверти россиян не видят совпадений в интересах власти и народа.

Об этом со ссылкой на результаты исследования социологов сообщает «Интерфакс». Отмечается, что лишь четверть населения России верит в то, что интересы власти и общества в стране совпадают.

При этом подавляющее большинство россиян — 72% — придерживаются обратной точки зрения, считая, что российским властям практически не интересна жизнь рядовых сограждан.

Среди тех респондентов, кто разделяет подобное мнение, более половины (53%) полагают, что это происходит, поскольку «власти живут за счет населения». Еще 19% убеждены в отсутствии обратной связи «между теми, кто принимает решения наверху, и населением».