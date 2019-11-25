Производители требуют запретить называть брянский сыр "адыгейским"

«Кошехабальский сырзавод» из Адыгеи обратился в Арбитражный суд с иском к компаниям «Продомир» и «Умалат». Производитель требует запретить называть сыр «адыгейским», если он не произведен на территории республики.

Также завод требует от ответчиков выплатить 22 миллиона рублей компенсации за продажу сыра под названием «Адыгейский», хотя изготовлен продукт был в Брянской области, пишет «Коммерсантъ».

Гендиректор сырного завода Каплан Тлугачев настаивает, что этим наименованием может пользоваться только предприниматель, вступивший в Ассоциацию производителей адыгейского сыра. Соответствующий бренд запатентован и правом на него обладают только восемь предприятий, находящихся на территории Адыгеи.

Ранее компания «Умалат» выигрывала в Арбитражном суде Брянской области тяжбу с этим заводом. Тогда ответчики доказали, что «адыгейский сыр» — это не бренд, а сорт сыра.

«В 2004 году было зарегистрировано такое защищенное название. Но на адыгейский сыр уже с 1972 года существует ГОСТ, и адыгейский сыр стал сортом. Даже если кто-то зарегистрировал защищенное название, но это стало сортом, то эту регистрацию снимают. Допустим, есть моцарелла, ее невозможно зарегистрировать, потому что это сорт», — пояснил в комментарии BFM.ru гендиректор «Умалата».