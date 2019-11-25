4-градусный мороз и высокое давление пообещали москвичам 25 ноября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 25 ноября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит оставаться под влиянием антициклона, что обусловит переменную облачность и отсутствие осадков.

Температура воздуха в Москве днем 25 ноября составит -4..-2, по области -6..-1 градус. Ветер подует с юга со скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 50%.

По мнению специалистов, на такие погодные условия наиболее тяжело отреагируют метеозависимые люди, недавно перенесшие острые нарушения: инфаркт миокарда, инсульт, нарушения сердечного ритма.