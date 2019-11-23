В Малайзии задержан сухогруз с гражданами Украины и одним россиянином на борту

В территориальных водах Малайзии задержано судно с 22 украинцами и одним гражданином России в составе экипажа.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Facebook посольства РФ в Куала-Лумпуре.

«По информации, полученной посольством из агентства по охране морских границ Малайзии, 21 ноября в 14:30 по местному времени в малайзийских территориальных водах задержан сухогруз "New Orion" (флаг Камеруна) с экипажем из 22 граждан Украины и одного гражданина России», — отмечается в сообщении посольства. Уточняется, что причиной задержания стало отсутствие разрешения на якорную стоянку.

В настоящий момент проводятся следственные действия. Личность россиянина пока не установлена, отметили в диппредставительстве.