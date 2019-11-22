Предприниматель, занимавшийся в РФ господрядами, экстрадирован в Москву

Польша экстрадировала в Россию предпринимателя Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве Академии Дзюдо, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Черняков в России обвиняется по трем статьям уголовного кодекса о мошенничестве и невыплате заработной платы. В общей сложности ущерб по его обвинению составляет почти 17 миллиардов рублей.

Еще в 2011 году его строительная корпорация НПО «Космос» заключила соглашение на строительство многофункционального спортивного комплекса в городском округе Звенигород в Подмосковье. Полученные на расчетный счет корпорации 28 миллионов Черняков похитил и распорядился ими по своему усмотрению, считает следствие.

Также предприниматель обвиняется в похищении 14 миллиардов рублей, полученных от «Банка Москвы» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении контракта. По вине Черняков без зарплаты остались работники строительной корпорации. Общая сумма задолженности составляет 183 миллиона рублей. Также более 2,8 миллиарда обвиняемый перевел на счета аффилированных предприятий, якобы для погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ, утверждают в Генпрокуратуре.

В январе 2016 года ряд европейских стран согласились арестовать счета предпринимателя и его жены. Летом того же года Таганский суд Москвы заочно арестовал обвиняемого.

Задержан на территории Польши Черняков был еще в декабре 2017 года. Решение о его экстрадиции варшавским судом было принято только 22 октября 2019 года.